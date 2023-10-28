Связаны ли прыщи на определенной части лица с заболеваниями внутренних органов?

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 1 458 0

Дерматолог Жовтан: по акне на лице нельзя диагностировать болезни

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; Instagram* @dr.natazhovtan; 5-tv.ru

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Действительно ли подобные несовершенства на лице могут говорить о проблемах в организме?

Говорят, по месту расположения прыщей на лице можно понять, в каких внутренних органах есть проблемы. В сети довольно распространены такие «карты», которыми псевдоэксперты советуют пользоваться, чтобы определить у себя наличие той или иной проблемы.

Дерматолог Наталия Жовтан объяснила 5-tv.ru, действительно ли такая система работает и как она способна навредить при неправильной «трактовке». По мнению врача, квалифицированные специалисты расценивают такие методы самолечения как гадание на кофейной гуще, и ничего общего с реальной диагностикой это не имеет.

«Любые высыпания на коже лица носят воспалительный характер. Если мы имеем в виду акне, то оно не говорит о проблемах с каким-либо с какими-либо органами. Это заболевание связано с заболеваниями сальных желез, которые имеет под собой как генетическую предрасположенность нарушения гормонального фона, так и нарушения в уходе и погрешности в питании. Суждение по высыпаниям в области туловища или в каких-то других участках не имеет под собой научной основы», — говорит она.

Дополнительно Жовтан подчеркнула: в случае с высыпаниями действительно есть определенная связь, позволяющая определить некоторые отклонения. Но это направление нетрадиционной медицины чаще всего практикуют восточные лекари: их система разрабатывалась веками и несет в себе накопленные знания.

«Если мы говорим о различных возрастных группах, то высыпания могут в виде воспалений встречаться как в раннем подростковом возрасте (тогда они будут сосредоточены в центральной части лица), так и у более взрослых пациентов. Безусловно, наша кожа — это отражение состояния всего организма, состояния системы кровообращения гормонального фона, обменных процессов. Изменения во внутренних органов неизбежно приводят к появлению пигментации или каких-то других проявлений, например, расширенных сосудов», — подытожила Жовтан.

Ранее 5-tv.ru писал, как проверить здоровье желудка в домашних условиях.

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны

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