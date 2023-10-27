Журналистам «Известий» помешали снять сюжет о ценах на продукты в Москве

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 7 459 0

Инцидентом заинтересовалась прокуратура.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Физическую силу применили по отношению к корреспонденту «Известий», снимавшем сюжет для итоговой программы о ценах на продукты питания в Москве.

Съемочная группа пришла в магазин на юге столицы, чтобы проверить цены на определенные продукты. Однако представившиеся сотрудниками торговой точки люди воспрепятствовали профессиональной деятельности журналистов.

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Инцидентом заинтересовалась столичная прокуратура.

«Прокуратура контролирует установление обстоятельств воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста на юге Москвы», — сообщили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему начали расти цены на мясо птицы и почему россияне стали меньше есть говядину.

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