Журналистам «Известий» помешали снять сюжет о ценах на продукты в Москве
Инцидентом заинтересовалась прокуратура.
Фото, видео: 5-tv.ru
Физическую силу применили по отношению к корреспонденту «Известий», снимавшем сюжет для итоговой программы о ценах на продукты питания в Москве.
Съемочная группа пришла в магазин на юге столицы, чтобы проверить цены на определенные продукты. Однако представившиеся сотрудниками торговой точки люди воспрепятствовали профессиональной деятельности журналистов.
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Инцидентом заинтересовалась столичная прокуратура.
«Прокуратура контролирует установление обстоятельств воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста на юге Москвы», — сообщили в ведомстве.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему начали расти цены на мясо птицы и почему россияне стали меньше есть говядину.
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