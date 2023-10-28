Минобороны подтвердило назначение Афзалова на должность главнокомандующего ВКС РФ

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 22 0

МО подтвердило назначение Афзалова на должность главнокомандующего ВКС РФ

Минобороны подтвердило назначение Афзалова на должность главнокомандующего ВКС РФ

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Читайте нас в: Дзен Новости

Афзалов сменил в этой должности Сергея Суровикина.

Новым главнокомандующим Воздушно-космических сил (ВКС) России назначен генерал-полковник Виктор Афзалов. Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте Министерства обороны страны.

12Генерал-полковник Виктор Афзалов. mil.ru

До Афзалова этот пост занимал генерал армии Сергей Суровикин. Его данные были удалены с сайта Минобороны РФ еще в сентябре. После этого Афзалов был назначен временно исполняющий обязанности.

Афзалов родился 9 июня 1968 года. Он учился в Пушкинском высшем военном училище радиоэлектроники противовоздушной обороны, Военном университете ПВО и Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил.

Афзалов награжден орденами «За военные заслуги», «Александра Невского», «За заслуги перед Отечеством» VI и III степени и многими медалями.

-2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.22
-0.34 98.35
-0.39
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 30 октября по 5 ноября

Последние новости

1:39
Приснились деньги: ждать богатства наяву?
1:20
Израиль расширяет масштабы сухопутной операции в Газе: к чему это приведет
1:00
В ЮАР родителей прогульщиков школы будут сажать в тюрьму
0:39
Минобороны подтвердило назначение Афзалова на должность главнокомандующего ВКС РФ
0:23
Связаны ли прыщи на определенной части лица с заболеваниями внутренних органов?
0:07
США хотят начать выпускать новый тип ядерной бомбы

Сейчас читают

"Ничего выдающегося в нем не было": феномен Виктора Цоя объяснили в двух словах
Связаны ли прыщи на определенной части лица с заболеваниями внутренних органов?
Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»
В Сызрани нейрохирурги впервые провели сложную операцию на позвоночнике. Видео

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео