Две недели в коме и смерть отца: куда пропал актер Александр Дьяченко

В 2020 году в жизни звезды «Брата-2» начался настоящий ад.

Два года назад актер Александр Дьяченко оказался на грани жизни и смерти из-за коронавируса, и это не единственное потрясение, что пережила его семья в последнее время. Поэтому, сообщается в материале NEWS.ru, артист и пропал с экранов. Россияне знают Дьяченко по ролям в фильмах «Брат-2», «Львиная доля», «Звезда», «Женская интуиция», сериалам «Две сестры, «Мажор» и другим.

Будущий актер учился в Ленинградском электротехническом институте имени Ленина, в 90-е он уехал в США, где и получил актерское образование, и написал ряд песен для местных музыкантов. С 1994 по 1998 годы работал агентом российских хоккеистов. Первым российским фильмом стал «Брат-2» режиссера Алексея Балабанова, Дьяченко сыграл сразу две роли — братьев-близнецов Дмитрия и Константина Громовых. Так и остался в профессии.

Куда пропал Александр Дьяченко

Летом 2021 года артист подхватил коронавирусную инфекцию, вскоре оказался в реанимации в тяжелом состоянии. У него начался цитокиновый шторм, врачи буквально вытащили звездного пациента с того света, он провел в коме две недели. Болезнь и гормональная терапия изменили Дьяченко до неузнаваемости — он едва ли не заново учился ходить, набрал вес и полностью поседел, страдал астеническим синдромом. По собственным словам, долго еще не узнавал себя в зеркале.

За год до болезни актер потерял отца. Рак полностью разрушил его организм, началась гангрена, по словам Дьяченко, ноги папы были сплошь в черных пятнах. В попытке побороть онкологию, мужчина обратился к некоему энергопрактику «эксперт» запрещал ему принимать лекарства, и это стало роковой ошибкой. В своих интервью артист вспоминал муки отца перед смертью.

Сегодня Александр Дьяченко все еще восстанавливает здоровье, но уже вернулся к работе. В 2022-м он снялся в проектах «Жизнь по вызову» и «Стикер», в 2023-м на экраны вышли работы с его участием «Свидетель» и «Дед Морозов 2», на подходе еще несколько премьер.

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