Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Бишкек совершил экстренную посадку в аэропорту Самары. Как сообщил источник 5-tv.ru, предварительно, причиной ЧП могла стать неисправность двигателя.

Уже известно, что командир воздушного судна заявил о нештатной ситуации около 14:00 по самарскому времени (13:00 по московскому — Прим. ред). На борту лайнера в тот момент находились 190 человек, включая шесть членов экипажа.

По официальным данным, в результате ЧП пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следственные органы изъяли «черные ящики» севшего в поле рейса Сочи — Омск. Пассажирский Airbus совершил жесткую экстренную посадку 12 сентября в районе села Каменки в Новосибирской области после сигнала тревоги. Предварительной причиной произошедшего названа неисправность гидросистемы самолета. На рейсе находились 159 пассажиров.