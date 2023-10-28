Пассажирский самолет рейса Москва — Бишкек экстренно сел в Самаре

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 49 0

Что произошло на борту? Что сейчас с пассажирами лайнера?

Пассажирский самолет рейса Москва — Бишкек экстренно сел в Самаре

Фото: © РИА Новости / Екатерина Штукина

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Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Бишкек совершил экстренную посадку в аэропорту Самары. Как сообщил источник 5-tv.ru, предварительно, причиной ЧП могла стать неисправность двигателя.

Уже известно, что командир воздушного судна заявил о нештатной ситуации около 14:00 по самарскому времени (13:00 по московскому — Прим. ред). На борту лайнера в тот момент находились 190 человек, включая шесть членов экипажа.

По официальным данным, в результате ЧП пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следственные органы изъяли «черные ящики» севшего в поле рейса Сочи — Омск. Пассажирский Airbus совершил жесткую экстренную посадку 12 сентября в районе села Каменки в Новосибирской области после сигнала тревоги. Предварительной причиной произошедшего названа неисправность гидросистемы самолета. На рейсе находились 159 пассажиров.

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