Кто к нам с мечом… Зачем Россия проверяет работу ядерной триады?

Незадолго до учений к границам России подлетели американские бомбардировщики — потенциальные носители ядерного оружия.

Россия провела тренировку стратегических сил сдерживания. Всех компонентов триады.

С Плесецка запустили межконтинентальный «Ярс», из Баренцева моря подводный крейсер ударил «Синевой». Поднимали дальнюю авиацию. Ракеты пролетели Россию по диагонали до полигона на Камчатке. Подобных учений не было с начала 2022 года.

«Товарищ Верховный главнокомандующий, будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», — доложил Владимиру Путину глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Конечно, отчасти это рутинная работа по проверке боеспособности подразделений. Но только за эту неделю российские истребители трижды поднимались по тревоге для перехвата натовских воздушных целей, которые приближались к нашим границам над Баренцевым, Черным и Балтийским морями.

И один из «подлетов», как раз в районе тренировки, совершили очень редкие гости — стратегические бомбардировщики США В-1В, потенциальные носители ядерного оружия. Москва показала заокеанским гостям, что щит страны надежен.