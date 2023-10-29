Монтировал домофоны и подрабатывал фитнес-тренером: что известно об отравителе из Мелитополя

Офицеры заподозрили неладное, когда не смогли получить конкретный ответ: от кого дары? И подключили компетентные органы.

На что способен после сокращения финансирования киевский режим? Либо будет должен пойти на мировую, либо усилит самые дешевые и самым мерзкие методы. Террористические.

Как будто предвидя это, газета The Washington Post выкатила на неделе большую статью о том, как десять лет американское ЦРУ готовило спецслужбы Украины — СБУ и ГУР, но не смогли «окультурить» — так что самые плохие вещи украинцы делали сами.

Причем, и это отдельно обсуждалось, ни одна крупная операция не проводится без личного одобрения Зеленского.

Хитрый ход, теперь вся кровь в случае успеха теракта и вся критика в случае провала теперь будет падать на Зеленского. На этой неделе российская контрразведка обезвредила двух завербованных агентов — один хотел подорвать военкомат в Твери, второй попытался отравить выпускников Армавирского летного училища. И, как бы не отрицали ЦРУ свою причастность, они соучастники каждого подобного преступления, которые российская юстиция квалифицирует как теракт. Расследование корреспондента «Известий» Ярослава Богата.

Армавирское высшее военное авиационное училище. Суббота. Закрытый выпускной, который чуть было не омрачила трагедия.

Военные летчики всегда приоритетная цель для врага. Ведь они элита вооруженных сил России. Сразу 77 человек попытался убить с виду простой, ничем не примечательный молодой мужчина — Егор Семенов. И ему чуть было не удалось.

Огромный красивый торт. На верхушке эмблема училища. Только вот начинка отравлена. Свою кондитерскую бомбу замедленного действия Семенов доставил аккурат к разгару банкета под видом курьера. Бывшие и действующие летчики собрались на юбилей альма-матер в этом ресторане.

На руках у Семенова уже имелся билет в Москву. В ближайший аэропорт он отправился сразу же после доставки. Он купил еще и бутылки виски. Экспертиза показала, что алкоголь тоже был специально отравлен. Мы отследили маршрут Егора и выяснили что он маниакально искал виски определенной марки. Обошел несколько магазинов в городе.

Легенда Семенова была проста: сладкий презент с алкоголем якобы подарок выпускника училища, своим бывшим однокашникам. А он всего лишь курьер. Но офицеры заподозрили неладное, когда не смогли получить конкретный ответ: от кого дары? И подключили компетентные органы. Егора задержали спустя несколько часов после передачи отравленного подарка в аэропорту.

Семенов — уроженец Мелитополя, еще в 2015 году переехал в Россию и вроде бы вел законопослушный образ жизни — монтировал домофоны в подмосковных Химках. На родине его помнят, как спокойного приветливого парня, который увлеченно занимался спортом и подрабатывал фитнес тренером.

Родные в вину Семенова не могут поверить.

Нам удалось выяснить что, помимо спорта, Семенова очень интересовало оружие. На профильных форумах в интернете он активно делился опытом обращения с пневматикой, как покупал и продавал прицелы на военных барахолках. В записной книге одного из участников и вовсе обозначен как ученик снайпера. Орудие неудавшегося теракта оказалось, конечно, экзотичнее. А то, что сам Семенов тоже был орудием, ни у кого сомнений не вызывает.

Все произошедшее очень похоже на методы, к которым все чаще пытается прибегать киевский режим. Терроризм для Украины уже стал чем-то обыденным: попытки атаковать гражданские объекты, диверсии. Охота на журналистов и лидеров мнений. Цель одна: выставить все это жителям Незалежной за маленькую «перемогу». Ведь на фронте националистам давно нечем похвастаться. А лизинг ведь отрабатывать надо.

«Поскольку нашим противникам на Украине, надо это просто откровенно признавать, являются спецслужбы и штабы стран НАТО, естественно, для того, чтобы переломить в значительной степени ситуацию, медийную ситуацию, крайне негативно развивающуюся для украинской стороны и для блока НАТО в целом, понадобилось срочно создать некий мощный пиар-повод», — говорит Александр Беляев, подполковник ФСБ в запасе.

Почерк спецслужб США в укротерроре не видят, пожалуй, лишь в Белом доме. Хотя даже в The Washington Post написали: «за убийствами и диверсиями на территории России стоит ЦРУ». По данным издания, центральное разведывательное управление приложило руку к убийствам Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Источники американской газеты рассказали, что компоненты для СВУ провезли через границу в клетке для кошки, передав ее женщине с ребенком. Вербовке и использованию ничего не подозревающих людей украинские спецслужбы активно учили.

Само ЦРУ причастность к терактам, разумеется, отрицает. Но какой в этом смысл, когда всю информацию об этом журналистам США сливают, не таясь, киевские чиновники?

«То какие-то там советники президента, то какие-то там министры, то представители Рады. Они все призывают там к откровенному насилию нашей нации, убийству, на уничтожение нашей государственности», — делает вывод Алексей Ефентьев, ветеран военной разведки

Разоблачить пособников этой тактики достаточно сложно. Спящие и завербованные агенты, подобно Семенову, могут несколько лет жить ничем себя не выдавая. Работа. Семья. Но затаиться, судя по всему, это единственное чему их неплохо обучили. А вот уроки по организациям диверсий украинцы, видимо, прогуливали. Большинство терактов предотвращаются нашими спецслужбами.

Не исключено, что всех, кто ему помогал и наставлял, в ближайшее время также призовут к ответу и назначат заслуженное наказание.