«Пила из горла, чтобы улететь из реальности»: дочь Малафеева призналась в алкоголизме

Старшая из детей вратаря сборной России решилась на откровения спустя много лет борьбы с зависимостью.

Родители 19-летней Ксении Малафеевой не в восторге от образа жизни дочери, но ее совсем не волнует их мнение. Еще около года назад девушка сбежала от отца и мачехи в Дубай, где продолжила вести фривольный образ жизни. Ни принудительная госпитализация, ни огромные средства Малафеева не помогли футболисту привести дочь в чувства.

Лишь на днях Ксения опубликовала душераздирающий пост, в котором созналась: она много лет находится в плену зеленого змия, и просто не видит выхода из сложившейся ситуации. К бокалу дочь Малафеева впервые приложилась стоило лишь ей отметить тринадцатилетие. С тех пор бокал спиртного стал ненадежным, но все же спутником девушки. Без алкоголя она чувствовала пустоту, которую хотелось непременно заполнить.

«Алкоголь действовал на меня, как депрессант. Я вспоминала плохое, находилась в истериках и привлекала к себе внимание, чтобы меня все спасали. Мои интересы к жизни сильно поменялись. Я часто попадала в постыдные ситуации, меня снимали на телефон и издевались годами. Я пила из горла, чтобы улететь от реальности», — рассказала девушка в личном микроблоге.

Во время алкогольной зависимости Ксения закрывалась в себе и чувствовала одиночество. Отсутствие алкоголя в жизни отравляло существование девушки. Тогда-то она и решила искать утешения в запрещенных веществах.

В 2020 году Ксению направили на психиатрическую экспертизу из-за дела о продаже наркотиков, а попутно Малафеева столкнулась с проблемами из-за лишнего веса. Казалось, хуже быть уже не может. Тогда-то девушка и решила наконец-то взяться за голову. Психологи, в свою очередь, связывали проблемы девушки со смертью матери: бывшая жена футболиста Малафеева трагически погибла в ДТП, когда ее наследнице едва исполнилось восемь лет.

Ранее 5-tv.ru писал, в чем на самом деле кроется конфликт Ксении Малафеевой с мачехой.

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