Анита Цой раскритиковала рецепт похудения от Лолиты

Анита Цой пытается избавиться от лишних килограммов. По словам звезды, ее идеальный вес— 60 килограммов, а сейчас он превышает 80. Как сообщила Анита в эфире федерального телеканала, она попробовала похудеть по рецепту подруги и коллеги Лолиты, однако пока она не сбросила ни грамма, напротив набрала еще четыре.

По словам Цой, Лолите помог привести вес в норму нутрициолог. По совету звезды она и решила обратиться к этому специалисту. Отмечается, что артистка заплатила за консультацию нутрициолога 15 тысяч рублей и стала ждать чуда. Но за три недели ей не удалось сбросить ни грамма.

«Я поправилась на четыре килограмма, поэтому я нахожусь на распутье, я негодую, честно. Хотя нутрициолог утверждает, что из-за того, что во мне нехватка определенных питательных веществ, я неправильно ем, я должна есть три раза в день, а не шесть раз в день, как я привыкла дробно. Она говорит: подождите, надо пройти этот переломный момент», — рассказала певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Разин обвинил Лолиту в распутном образе жизни.