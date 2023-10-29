Орнелла Мути в ноябре приедет в Москву

Премьера спектакля с участием итальянской актрисы состоится в конце ноября в российской столице.

Итальянская актриса Орнелла Мути едет в Москву. Зарубежная кинозвезда станет главной героиней театрально-музыкальной постановки «Бетховен — героическая жизнь гения», премьера которой запланирована на 27 ноября. Об этом пишет KP.RU.

По информации издания, Мути прилетит из Италии в Россию за несколько дней до премьеры, чтобы успеть отрепетировать. Отмечается, что заявленный артисткой бытовой райдер достаточно простой — вода без газа, сырная нарезка, фрукты, чай. Она поселится в пятизвездочном отеле в центре столицы. Как сообщает источник, сутки проживания в нем стоят 288 тысяч рублей.

Орнелла Мути учит русский язык с помощью онлайн приложения, но сама пока не говорит на русском, лишь понимает некоторые слова, общается с помощью переводчика. Актриса будет играть в спектакле на итальянском языке, но для зрителей предусмотрены субтитры.

Российскому зрителю актриса больше всего известна по фильмам «Укрощение строптивого» и «Граф Монте-Кристо». Всего на ее счету более ста киноработ. Последние годы она часто приезжала в Россию, а в 2016-м приобрела квартиру в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что Орнелла Мути захотела переехать в Россию.