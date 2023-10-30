Уволенный за русскую речь таксист из Киева поблагодарил людей за поддержку

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

Водитель до этого отказался везти двух пассажирок, которые в наглой форме требовали, чтобы он общался с ними на «мове».

Уволенный за русскую речь таксист из Киева поблагодарил людей за поддержку

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ПАВЕЛ ВОЛКОВ

Читайте нас в: Дзен Новости

Киевский таксист, уволенный за отказ перейти на украинский язык по требованию пассажиров, поблагодарил всех, кто его поддержал в сети. Об этом сообщает ряд украинских изданий. 

«Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые откликнулись на этот инцидент. Также за храбрость тем, кто писал под постами хейтеров и провокаторов свои комментарии. И тем, кто поддерживал меня морально», — сказал мужчина в видеообращении.

Он также опроверг слухи о том, что якобы где-то прячется после скандала, и заявил, что продолжает жить у себя дома. В конце видео таксист добавил по-русски: «Благодарность вам всем, ребята. Спасибо».

Кадры со скандалом между киевским таксистом и двумя пассажирками появились в сети 26 октября. На видео женщины в агрессивной форме требовали от водителя перейти в общении с ними с русского языка на украинский.

В ответ таксист предложил пассажиркам покинуть автомобиль и отменил заказ. Он выставил багаж женщин из салона автомобиля на тротуар и назвал пассажирок «больными людьми».

После инцидента компания, в которой трудился таксист, заблокировала его рабочий аккаунт и отстранила от деятельности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме допустили «дерусификацию» поисковой выдачи Google, к чему руководство американской корпорации призвала супруга президента Украины Елена Зеленская.

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
93.22
-0.34 98.35
-0.39
Получить богатство уходящей осени: лунный календарь стрижек на ноябрь 202...

Последние новости

2:23
Неизвестный Охлобыстин: что скрывает один из самых харизматичных актеров России
2:05
Расстреляли в день рождения: подробности убийства семьи с детьми в Волновахе
1:47
Минздрав Дагестана сообщил о раненных в аэропорту Махачкалы
1:29
Уволенный за русскую речь таксист из Киева поблагодарил людей за поддержку
1:11
«Священник сказал, что я буду необычным ребенком»: JONY тяжело появился на свет
0:53
Шольц заявил о желании ФРГ получать газ из Нигерии

Сейчас читают

Голос Чендлера из «Друзей» Быстрицкий о Мэттью Перри: «Шел по грани, не сваливаясь»
Чтобы не прослыть дурнушкой: ТОП-3 модных лайфхака, как сэкономить на шоппинге
Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»
Запомни ее красивой: две актрисы, которые ушли из жизни слишком рано

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео