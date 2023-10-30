Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 28 0

У министра обороны России серьезная задача в столице КНР.

Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Министр обороны России Сергей Шойгу ранним утром 30 октября прибыл с рабочим визитом в Пекин — столицу Китая. В КНР глава Минобороны собирается принять участие в 10-м Пекинском Сяншаньском форуме. Об этом сообщили в оборонном ведомстве страны.

«Глава российского военного ведомства выступит с докладом на пленарном заседании по теме „Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности“», — сообщила пресс-служба.

Также особо подчеркнулось, что, помимо РФ, в форуме примут участие как министры обороны европейских государств, так и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что во Франции сообщили о растущем беспокойстве из-за встречи Путина с Орбаном.

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