Лидеры России, Китая и США встретятся на полях саммита АТЭС

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Василиса Власова
Василиса Власова Срочная новость 217 0

Встреча пройдет в ближайшее время.

Лидеры России, Китая и США встретятся на полях АТЭС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Руководители России, Китая и США проведут встречу 19 ноября в Шэньчжэне — в кулуарах саммита АТЭС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Достигнута договоренность о проведении 19 числа трехсторонней встречи между президентом Путиным, председателем Си и президентом Трампом. Эта встреча пройдет в Шэньчжене на полях саммита АТЭС», — передал слова пресс-секретаря президента «Интерфакс».

Ранее издание The New York Post уже утверждало заявленную дату — 19 ноября. По информации газеты, главным вопросом переговоров будет подготовка пакта о контроле над ядерным оружием. Также могут быть подняты темы иранской войны и ситуации с КНДР.

Песков ранее пояснил, что каждая из сторон предлагает собственный круг вопросов, но не все получают отклик у других участников, из-за чего дипломатам предстоит скрупулезно вырабатывать совместную позицию.

Переговоры находились в стадии обсуждения долгое время — на протяжении нескольких месяцев. Еще в октябре пресс-секретарь президента утверждал, что встреча российского лидера с президентом США может пройти в Китае.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Лидеры России, Китая и США встретятся на полях саммита АТЭС

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