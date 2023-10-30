«У меня выпали»: певица МакSим о шокирующих последствиях коронавируса

Артистку после выхода из длительной комы ожидал неприятный сюрприз судьбы.

Два года назад поклонники певицы МакSим с ужасом наблюдали, как их любимая артистка борется за жизнь. Исполнительница хитов «Знаешь ли ты» и «Трудный возраст» едва не умерла, пытаясь победить коварную болезнь.

Недавно в интервью одному из YouTube-каналов поп-звезда раскрыла неутешительные последствия перенесенного коронавируса. После выхода из ковидной комы исполнительница была уверена, что все беды позади, однако недуг имел шокирующие последствия.

«У меня выпали все волосы. Совсем. Все. Одевала какие-то парики нелепые. Это был какой-то женский комплекс», — призналась артистка.

После комы и долгого периода восстановления после COVID звезда считает, что в России нужно внедрить полноценный комплекс мер, направленный на реабилитацию пациентов, перенесших болезнь. МакSим подчеркивает, что проблемы начинаются лишь спустя некоторое время после выписки.

Ранее 5-tv.ru писал, что МакSим рассказала о предательстве. Она разочаровалась в своих близких людях после тяжелой болезни.