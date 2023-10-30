В Молдавии заблокируют доступ к сайтам ряда ведущих российских СМИ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 30 0

Названы конкретные издания, которые граждане больше не смогут читать.

В Молдавии заблокируют доступ к сайтам ряда ведущих российских СМИ

Фото: www.globallookpress.com / Jan Tepass

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Доступ к сайтам ведущих российских средств массовой информации (СМИ) в Молдавии будет заблокирован. С таким распоряжением выступили в правительстве страны.

Так, согласно распоряжению глава Службы информации и безопасности Республики Молдова Александру Мустяцэ, в списке — сайты ТАСС, «Интерфакса», «Московского комсомольца», «Известий», «Комсомольской правды», «Российской газеты», Lenta.ru, а также некоторых молдавских ресурсов.

Кроме того, известно о приостановке вещания некоторых телеканалов — Orizont TV, Publika TV, ITV, Prime и Canal 3.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению президента РФ Владимира Путина, американские СМИ часто искажают действительность и могут научить только нехорошему.

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