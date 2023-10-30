Трое россиян больше года живут в аэропорту Инчхон

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Yonhap: россияне, сбежавшие от мобилизации, все еще живут в аэропорту Инчхона

Трое россиян больше года живут в аэропорту Инчхон

Фото: www.globallookpress.com / Hauke-Christian Dittrich

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Южнокорейские власти до сих пор не могут решить, пускать ли непрошенных гостей в страну.

Три россиянина, сбежавшие после объявления в РФ частичной мобилизации в октябре 2022 года в Южную Корею, до сих пор не получили убежище в этой стране и живут в международном аэропорту Инчхон. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Отмечается, государственная комиссия по правам человека рекомендовала властям улучшить условия проживания граждан России, так как они заслуживают «гуманитарного содействия».

В частности, руководству аэропорта было рекомендовано «расширить пространство для россиян в зоне вылета, улучшить их питание и условия проживания».

По информации издания, застрявшие в корейской воздушной гавани граждане России попросили предоставить им убежище сразу по прибытии год назад в страну. Однако им было отказано на том основании, что уклонение от мобилизации не дает права на получение статуса беженца.

Россияне обжаловали решение Минюста страны, после чего в отношении двух из них оно было отменено. Однако исполнительная власть Южной Кореи подала свою апелляцию. Все это время россиянам пришлось «жить практически без крова где-то в аэропорту», отмечает издание.

Ранее 5-tv.ru рассказал, могут ли сбежавших от мобилизации на родине россиян призвать на войну в Израиле.

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