Комик Белый* обжаловал статус иноагента в суде

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Комик Руслан Белый* потребовал снять с него статус иноагента

Комик Белый* обжаловал статус иноагента в суде

Фото: Instagram* / ruslan_belyy_

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Сбежавший за границу стендапер обратился с заявлением в Замоскворецкий суд Москвы.

Комик Руслан Белый* обжаловал свой статус иностранного агента в Замоскворецком суде Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

Собеседник агентства подтвердил регистрацию судом иска Белого к Минюсту РФ и отметил, что дата его рассмотрения пока не назначена.

Известный выступлениями в жанре стендап комик Руслан Белый был внесен в реестр иностранных агентов 1 сентября этого года. По некоторым данным, сейчас он живет в Испании.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы отказал в снятии статуса иноагента комику и телеведущему Максиму Галкину*, шоумену и продюсеру Семену Слепакову*, певице Земфире Рамазановой* и блогеру Илье Варламову*.

Как ранее писал 5-tv.ru, Симоновский суд Москвы оштрафовал лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* за то, что тот публиковал в своих социальных сетях материалы без плашки иностранного агента.

* — признан иноагентом в РФ.

** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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