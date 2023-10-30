Комик Белый* обжаловал статус иноагента в суде

Сбежавший за границу стендапер обратился с заявлением в Замоскворецкий суд Москвы.

Комик Руслан Белый* обжаловал свой статус иностранного агента в Замоскворецком суде Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

Собеседник агентства подтвердил регистрацию судом иска Белого к Минюсту РФ и отметил, что дата его рассмотрения пока не назначена.

Известный выступлениями в жанре стендап комик Руслан Белый был внесен в реестр иностранных агентов 1 сентября этого года. По некоторым данным, сейчас он живет в Испании.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы отказал в снятии статуса иноагента комику и телеведущему Максиму Галкину*, шоумену и продюсеру Семену Слепакову*, певице Земфире Рамазановой* и блогеру Илье Варламову*.

Как ранее писал 5-tv.ru, Симоновский суд Москвы оштрафовал лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* за то, что тот публиковал в своих социальных сетях материалы без плашки иностранного агента.

* — признан иноагентом в РФ.

** — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.