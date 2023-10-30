Смерть, ссылка и голод: непростое детство Александра Збруева

На счету артиста 81 работа в кино, а театр Ленком, которому Збруев посвятил более 60 лет, давно стал для него родным домом.

Александр Збруев родился в интеллигентной московской семье. Его отец — Виктор Алексеевич Збруев был заместителем наркома связи СССР, а мама — Татьяна Федорова-Збруева имела дворянское происхождение и блестящее образование.

В свое время она окончила высшие актерские курсы при Кинофабрике имени Чайковского и стала одной из первых актрис немого кино. Ей посчастливилось работать с такими легендарными режиссерами как Александр Роу и Николай Экк.

Для Татьяны Федоровой-Збруевой это был второй брак, от прежних отношений у нее подрастал сын Женя, которого Виктор воспитывал как родного. Семья Збруевых дружно жила в шикарной квартире в центе Москвы, пока не пришла беда.

В 1937 году Збруев в составе делегации отправился в США осваивать новое направление связи — телевидение. С разрешения Политбюро ЦК делегация задержались в Америке на десять дней, чтобы лучше изучить тему, а когда вернулась, все ее участники были арестованы.

На прощанье Виктор наказал беременной жене: «Если родится девочка — назови Маша, если мальчик — Александр». Татьяна понимала, что возможно видит мужа в последний раз, однако формулировка «осужден на десять лет без права переписки» дала надежду несчастной женщине, и она стала исправно носить Виктору в тюрьму передачки. Лишь потом она узнает, что уже тогда его не было в живых. Збруева-старшего осудили 7 мая 1938 года и расстреляли в этот же день.

Татьяну Федорову-Збруеву лишь благодаря беременности не сразу выселили из Москвы, поэтому Александр Збруев появился на свет 31 марта 1938 года в знаменитом роддоме Грауэрмана, откуда молодые мамы вынесли целую плеяду будущих звезд советского кинематографа. В свое время там родились Андрей Миронов, Марк Захаров, Александр Ширвиндт, Булат Окуджава, Вера Глаголева и др.

Вскоре Татьяну Збруеву-Федорову с крохотным Сашей на руках отправили в ссылку в Рыбинск, а ее старший сын 14-летний Женя, не попавший под репрессии, поскольку был рожден в другом браке, один остался в Москве. Мальчику выделили крохотную комнатку в большой квартире Збруевых, а в остальные заселили посторонних людей.

«Ссылка — первые воспоминания в моей жизни. Небольшой дворик возле барака. Куст малины. Первая ягодка, которую я попробовал. Помню ее вкус до сих пор. Все время ощущал голод. Мы с мальчишками собирали огрызки яблок. Питались скудно», — говорил Збруев.

По словам актера, мать постоянно кормила его овсяной кашей, в которой часто попадался мусор, поэтому он жутко ее не любил, но ел, чтобы утолить голод.

В 1943 году, когда мальчику исполнилось шесть лет, мать и сын вернулись в Москву и поселились на Арбате в своей старой квартире. Правда теперь им принадлежала лишь одна комната, где жил старший брат будущей звезды Женя Федоров, а не все. В то время Евгений уже служил в Театре им. Вахтангова, а поскольку театр располагался напротив дома Збруевых, в их маленькой комнатке часто собирались веселые актерские компании и юный Саша с удовольствием слушал разговоры взрослых.

Именно тогда у мальчика появился интерес к актерской профессии. Благодаря маме и старшему брату, которые доставали ему контрамарки, Збруев не по одному разу пересмотрел все театральные постановки, за что от арбатской шпаны получил уважительную кличку Интеллигент. Кстати, в детстве Александр Збруев не отличался старательностью и хорошим поведением.

Вместе с мальчишками он лазил по садам, гонял голубей и бился «стенка на стенку» с ребятами из соседнего двора. Среди друзей Збруева было немало взрослых парней 25-35 лет с криминальным прошлым. Они научили Сашу рано пить и курить, но в свои темные делишки к счастью не успели втянуть и он не пошел по кривой дорожке.

Александр Збруев никогда не любил учиться, поэтому вместо того, чтобы идти в школу, часто сворачивал в кино, увидев на афише новое название фильма.

Такое отношение к учебе привело к тому, что в аттестате за десятый класс у Збруева среди троек, стояла единственная четверка по Конституции. Тем не менее он поступил в Щукинское училище, благодаря маме, которая хоть и работала на электроламповом заводе, сохранила связи с интеллигенцией из области кино.

Татьяна Федорова-Збруева близко дружила с женой Вахтангова — Надеждой, поэтому когда пришло время Александру определяться с профессией, она попросила подругу, позаниматься с «оболтусом», чтобы он не провалил вступительные экзамены в театральное.

«Мы пришли к Надежде Михайловне в квартиру-музей Вахтангова, и я стал читать ей сон Пети из „Войны и мира“. Читал ужасно, развязно и не понравился себе совершенно», — вспоминал актер.

Однако занятия с актрисой Диной Андреевой и блат дали свой результат и вскоре Александр Збруев был зачислен на первый курс Щукинского училища.

Сейчас Александр Збруев знаменитый актер. Его знают не только в России, но и далеко за ее пределами. На счету артиста 81 работа в кино, а театр Ленком, которому Збруев посвятил более 60 лет, давно стал для него родным домом.