Вид на Кремль за 100 миллионов: сын Леонида Куравлева продает наследство

Сын Леонида Куравлева продает его квартиру с видом на Кремль

В Москве выставлена на продажу пятикомнатная квартира, которая досталась по наследству детям Леонида Куравлева. Об этом стало известно из эфира программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Роскошные апартаменты расположены в знаменитом доме на набережной. Площадь жилья составляет 120 квадратных метров, а его стоимость оценивается более чем в 100 миллионов рублей. Из окон открывается панорамный вид на Кремль, Москву-реку, Боровицкую и Болотную площади. Эту недвижимость в нулевые годы столичные власти выделили самому Леониду Вячеславовичу.

После ухода артиста из жизни доли в квартире разделили между его наследниками — дочерью Екатериной и сыном Василием. Однако, как рассказала консьержка дома, в последнее время никто из них там не появляется.

«Они вроде уехали, потому что квартиру продают», — пояснила женщина журналистам.

Семейные планы

Причину продажи прояснил близкий приятель Куравлева, писатель Аркадий Инин. По его словам, инициатива исходит от Василия, который хочет финансово помочь своим подрастающим сыновьям. У наследника артиста трое детей: 23-летний Степан, 19-летний Федор и 16-летний школьник Гриша.

«Вася прекрасен, жена его красавица, внуки героические, вообще амбалы. Повырастали уже двухметровые. Внешне они похожи на знаменитого дедушку, но актерская профессия их не зацепила. Младший играет в баскетбол, старший уже работает в сфере автомобильного бизнеса», — поделился Инин.

Сам Василий Куравлев предпочитает хранить молчание и не дает комментариев по поводу сделки с недвижимостью.

Леонид Куравлев скончался в 2022 году в возрасте 85 лет. Зимой его госпитализировали с пневмонией, а позже перевели в хоспис. Последние месяцы жизни артист провел в частном пансионате, что вызвало волну негодования среди его коллег и друзей. Они были возмущены тем, что легенда советского кино доживает свой век не в родных стенах.

Куравлев был образцом верности: он прожил с супругой Ниной Васильевной 52 года, вплоть до ее кончины в 2012-м. Влюбленные познакомились, когда девушке было 13, а юноше — 16 лет. Актер очень тяжело переживал потерю и до конца дней тосковал по жене. Дочь Екатерина так и не вышла замуж, а сын Василий подарил артисту трех внуков.

Леонид Куравлев навсегда остался в памяти зрителей благодаря ролям в таких культовых фильмах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Место встречи изменить нельзя» и многих других. Его персонажи давно разошлись на цитаты, а сам артист по праву считается одним из символов отечественного кинематографа.

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