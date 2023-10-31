Стало известно количество задержанных после беспорядков в Махачкале

Обстановка в Дагестане находится под контролем правоохранителей.

Во время массовых беспорядков в республике Дагестан было задержано 83 человека. Эту информацию предоставила пресс-служба МВД России.

Обстановка в Махачкале тщательно контролируется полицией. Сотрудники правоохранительных органов продолжают работу по установлению участников беспорядков, а также по задержанию организаторов толпы. Уже проведено более 50 обысков.

Беспорядки в Махачкале были инспирированы через соцсети с территории Украины с помощью западных спецслужб. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая на оперативном совещании по событиям в Дагестане.

Кроме того, российский лидер заявил о попытках киевского режима дестабилизировать и расколоть наше общество извне, в том числе и с помощью различных изощренных технологий.

В аэропорту Махачкалы поздно вечером 29 октября произошли беспорядки с участием нескольких тысяч человек. Они скандировали лозунги в поддержку Палестины и держали в руках антиизраильские плакаты. Часть людей смогла прорваться в здание терминала аэропорта, сломав входные двери.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи проводят обыски у задержанных фигурантов. Кроме того, известно, что расследованием займется главк Следственного комитета РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказал главное о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы.