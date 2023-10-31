«День IT-знаний» от VK: более 220 тысяч школьников узнали о карьере в IT-сфере

Школьники со всей страны узнали о том, как построить карьеру в сфере современных технологий. Акция организована VK при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Российского общества «Знание» и национального проекта «Цифровая экономика».

В рамках акции более 350 сотрудников и амбассадоров VK рассказали ученикам 8-11 классов, какие специалисты создают и развивают цифровые продукты, над какими задачами они работают, какие навыки необходимо развивать для карьеры в IT и как начать свой путь в индустрию еще в школе. Встречи со старшеклассниками прошли офлайн и с помощью звонков в учебном профиле Сферум в VK Мессенджере.

«День IT-знаний». Фото: vk.com

На платформе VK Видео прошел онлайн-марафон «День IT-знаний-2023», который собрал свыше 1,2 миллиона просмотров. Зрители видео эфира познакомились с актуальными IT и digital-направлениями и представителями разных профессий: разработчиками, тестировщиками, ML-специалистами, продакт-, проджект- и HR-менеджерами, маркетологами, дизайнерами и другими. Запись трансляции доступна для всех желающих в сообществе VK Education ВКонтакте.

Свыше 9,7 тысячи пользователей присоединились к профориентационному чат-боту в VK Мессенджере: с его помощью ребята смогли узнать больше о своих сильных сторонах, которые помогут им в будущем стать частью IT-сферы, а также получили рекомендации образовательных проектов VK Education.

В ходе марафона для зрителей выступили директор по продукту RuStore Олег Афанасьев, креативный директор инновационных решений VK Дмитрий Втулкин, заместитель технического директора по продуктовой разработке Mail.ru Александр Цветков, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова, руководитель направления дизайна в команде VK Мессенджера Андрей Яцков, руководитель направления студенческих проектов VK Евгения Евтеева и многие другие эксперты VK и партнеров проекта.

В эфире также приняли участие школьники-победители олимпиад и соревнований по программированию, которые проходят при поддержке VK. Топ-менеджеры VK также присоединились к акции и провели очные уроки для школьников: вице-президент VK и глава VK Мессенджера Фарит Хуснояров выступил в школе № 1514 в Москве, а операционный директор Movika Фанис Садыков — в гимназии № 19 в Казани.

«Мы проводим День IT-знаний уже в седьмой раз и рады, что ежегодно наш профориентационный проект помогает делать сферу технологий близкой и понятной такому количеству школьников, которые уже решили строить карьеру в IT или только задумываются об этом пути. Цифровой мир полон возможностей и направлений для развития, однако подросткам не всегда легко понять, какое из них им больше подходит. В этот раз эксперты VK и наши партнеры поделились своим опытом и прикладными советами, благодаря чему ученики получили представление о первых шагах, работе и перспективах развития в мире технологий», — комментирует Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.

«День IT-знаний» проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, Российского общества «Знание» и национального проекта «Цифровая экономика». В 2023 году акцию также поддержали образовательный центр «Сириус», коммуникационный сервис Сферум, образовательная платформа Учи.ру, Российское движение детей и молодежи «Движение Первых», всероссийский профориентационный проект «Билет в будущее», ФГБУ «Российский детско-юношеский центр», Всероссийский конкурс «Большая перемена» и другие партнеры.