Поддается ли волк дрессировке?

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Пятый канал
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Собака, гуляющая на поводке — зрелище привычное. А вот волк? Оказывается, серого хищника можно не только выгуливать на поводке, но и научить играть в «ладушки»!

Поддается ли волк дрессировке?

Фото: 5-tv.ru

Правда, по словам экспертов, это большая редкость, поскольку заставить волка делать что-то против его воли невозможно.

«Он делает только то, что ему нравится. Все команды для него – имитация охоты. Он совершает какое-то действие и за это получает лакомство. Волк — это личность, которая всегда имеет собственное мнение, сам принимает решения. Но если налажена связь с человеком, то он может стать партнёром. Важно уважать его границы», — говорит вольфтренер Антон Иванов.

Фото: 5-tv.ru

Специалист уже много лет работает с этими животными. Его подопечный, спасенный волк по имени Февраль, слушается и выполняет его команды. И даже ест с его рук яблоки и малину! Так что забота и искренняя любовь к питомцам сделает дружелюбнее даже хищника.

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