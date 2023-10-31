На полную катушку: как сократить расход топлива в авто зимой

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 84 0

Автоблогер Воротников: климат-контроль на максимуме увеличит расход топлива

Фото, видео: www.globallookpress.com / Moritz Frankenberg; ВКонтакте / Антон Воротников / antonavtoman; 5-tv.ru

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Один лайфхак продлит срок службы машины, а заодно снизит расходы на бензин.

С наступлением зимы многие водители сталкиваются с необходимостью прогревать машину. Чтобы не замерзнуть, каждый второй включает печку на полную, провоцируя лишний расход топлива.

Автоблогер Антон Воротников назвал 5-tv.ru главную ошибку, которую совершает каждый второй водитель. По его мнению, стремление выкрутить «климат-контроль» на максимум неизменно заставит в итоге раскошелиться на топливо.

Во многих случаях это просто не имеет смысла, подчеркивает он. Вполне достаточно средних значений, ведь в иных случаях «климат-контроль» потратит бензин вхолостую.

«Очень многие люди, у которых есть климат-контроль, часто не умеют им пользоваться. У них постоянно печка работает на полную мощность. Если мы возьмем стандартное управление климат-контролем, то и там есть кнопочка автовыставление температуры. С ней автомобиль сам поддерживает температуру в любом режиме, неважно, лето это +30 или -30 зима. Некоторые постоянно включают на максимум подогрев, стекол, сидений и всего остального», — подчеркнул Воротников.

Чтобы машину не приходилось нагревать постоянно, эксперт посоветовал парковать ее в гараже. В таком случае есть все шансы продлить жизнь транспортного средства.

«Кроме прочего, нужно обращать внимание на прогрев. Почему расходуется огромное количество топлива. Авто часто работают на автозапуске. Машины часто стоят „на холостых“, простаивают, хотя на самом деле для автомобиля десять минут в среднем достаточно, чтобы уже начать движение. Достаточно лишь правильно прогреть автоматическую трансмиссию, не забывая, что коробки DSG в принципе не нуждаются в прогреве. В совокупности с правильной эксплуатацией транспортного средства, эти меры помогут сэкономить», — подытожил специалист.

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На полную катушку: как сократить расход топлива в авто зимой

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