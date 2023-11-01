В каких случаях случае женщине необходимо отойти в сторону и перестать помогать супругу?

В ситуации, когда у мужчины неприятности, например, он лишился работы, любящей жене важно стать моральной опорой и поддержкой для мужа, а не дополнительной обузой, которая ляжет поверх всех проблем, свесит лапки и будет страдать от того, что спокойная жизнь закончилась. Об этом в беседе с аif.ru заявила гештальт-терапевт Ольга Мошенская.

По словам специалиста, первое, что необходимо сделать женщине, — распознать свои чувства, понять, какие эмоции подняла эта ситуация внутри нее. Не исключено, что ей самой придется воспользоваться помощью и поддержкой психолога, чтобы не «задавить» мужа поднимающимися эмоциями.

Тот, кто поддерживает «пострадавшего», тоже нуждается в подпитке и взаимности, отметила Мошенская. Поэтому очень важно, чтобы, опираясь на помощь жены, мужчина поднялся и начал что-то делать, решать свои проблемы.

«Задача мужа — откликаться на поддержку жены, а не сливать и ее ресурс в пропасть. Если же он лежит на диване, пьет в пивной, играет в игры, то продолжительная помощь со стороны женщины скорее заведет пару в созависимые отношения, где он — мученик, а она его спаситель. В таком случае женщине необходимо отойти в сторону и перестать помогать мужу», — рекомендовала эксперт.

Не нужно забывать, добавила Мошенская, что неприятности случаются у всех, и нужно учиться не складывают лапки при первой неудаче, а идти вперед, как бы трудно это ни было. Поддержка близких — это важно, но главная помощь должна идти изнутри, когда человек опирается на самого себя, подчеркнула психолог.

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