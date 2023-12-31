«Вдвойне тяжелее»: как Жасмин держит себя в форме

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 320 0

Жасмин сложно сидеть на диетах и придерживаться правильного питания

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Певица генетически предрасположена к полноте.

Жасмин сложно сидеть на диетах и придерживаться правильного питания. Об этом заслуженная артистка России эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на юбилейной звездной премии «Topical Style Awards 2023. Герои десятилетия».

По словам певицы, у нее генетическая предрасположенность к полноте, которую она унаследовала по женской линии от своей мамы и бабушки.

«Для меня это очень сложно. Мне надо постоянно заниматься спортом, держать себя в руках, в рамках еды, правильного питания. <…> Мне всегда вдвойне тяжелее, но это тоже вырабатывает характер! Поэтому ничего страшного. Всем нам, женщинам, тяжело», — отметила Жасмин.

Тем не менее, артистка ни в коем случае не изнуряет себя продолжительными диетами, не голодает, а предпочитает сбалансированное питание и спортивные упражнения.

Брат же заслуженной артистки России, наоборот, унаследовал отцовские гены, поэтому ему без труда удается сохранять стройность.

«Я всегда на него смотрю и думаю: «Ох, какой ты! Стройный! Красивый!» — поделилась Жасмин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Жасмин начала продажу личного гардероба на пять млн рублей.

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