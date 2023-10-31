В Ленинградской области родные почтили память погибших в теракте над Синаем
Это стало самой массовой гибелью россиян в авиакатастрофе за всю историю.
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru
В Ленинградской области вспоминали жертв крушения самолета над Синаем. У мемориала «Сад памяти» собрались родные и друзья погибших — они несли цветы и свечи.
Восемь лет прошло с момента теракта в самолете, который летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Погибли 224 человека, многие — из Ленинградской области. Это стало самой массовой гибелью россиян в авиакатастрофе за всю историю.
Теракт произошел 31 октября 2015 года. Самолет компании «Когалымавиа» вылетел из Египта — спустя 23 минуты на высоте девять тысяч метров террористы взорвали борт.
В результате теракта погибли 224 человека, в том числе 25 детей — многие из них были из Ленинградской области. Символом трагедии стала маленькая Дарина — жертве теракта было всего десять месяцев.
Снимок малышки из Ленинградской области, сделанный родителями в аэропорту, знают во всем мире. Девочку назвали «самым главным пассажиром» рейса 92-68.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге в память о жертвах теракта прошла панихида. Также был открыт мемориал памяти «Сложенные крылья».
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