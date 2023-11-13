«Комфортно быть в маске»: какой Алексей Воробьев в жизни

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 62 0

Алексей Воробьев привык надевать маски, когда находится на публике

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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В действительности актер не похож на свой экранный образ.

За образом самовлюбленного покорителя женских сердец скрывается чуткий и нежный парень. Почему Алексей Воробьев носит маски на публике, он эксклюзивно рассказал корреспонденту 5-tv.ru на съемках клипа на песню «Дурочка-любовь».

Артист принял участие в видеоклипе группы «Фабрика» и блогера Helen Yes. Там он играет любовника, который разбил сердца героиням артисток. Однако, как признается Воробьев, в действительности он не похож на свой экранный образ, и навязанные стереотипы о нем ошибочны.

«Я иду от обратного. Потому что для меня эта роль на сопротивление прежде всего. Если убрать все закрышки, напускное что-то, люди, которые меня знают получше, кто общается со мной, дружит, отлично понимают, какой я на самом деле», — признался артист.

По словам Воробьева, на публике он часто носит разные маски, потому что с ними чувствует себя комфортнее и, возможно, даже безопаснее.

«Если знать меня, то вы поймете, что я совершенно, черт возьми, не такой. Я умею это играть, как и многое другое, и рыдать, если надо», — отметил бывший участник «Евровидения».

За плечами Алексея Воробьева много звездных романов. Артист встречался с актрисами Анной Чиповской, Оксаной Акиньшиной, а также с певицами Викторией Дайнеко и Дианой Иваницкой. После череды неудач Воробьев старается тщательно ограждать свою личную жизнь от посторонних глаз.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Виктория Дайнеко не ответила взаимностью артисту Алексею Воробьеву.

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