Дайнеко не ответила взаимностью на признание Воробьева: «Люблю до безумия»

Знаменитости расстались в 2012 году. Неужели чувства вспыхнули вновь?

Певица Виктория Дайнеко проигнорировала признание в любви от Алексея Воробьева, с которым много лет назад была в отношениях. С громким заявлением к бывшей возлюбленной певец обратился на музыкальном шоу одного из федеральных каналов.

«Вика, прости меня, просто я узнал тебя с первой ноты. Я тебя обожаю, люблю до безумия», — сказал Воробьев.

Артистка выступала в шоу в костюме Феникса, один Воробьев сразу понял, кого этот костюм скрывает. На признание певца Дайнеко никак не отреагировала.

Отношения Виктории и Алексея закончились в 2012 году. Публика обожала пару и долго надеялась на воссоединение. Причин своего разрыва артисты не называли, но оба говорили, что это были искренние и теплые отношения, в которых они даже задумывались о создании семьи.

Несмотря на расставание, Дайнеко и Воробьев остались в прекрасных отношениях и даже поддерживают общение. У Виктории есть дочь от бывшего мужа Дмитрия Клеймана. Сейчас у нее есть возлюбленный, но его личность певица не раскрывает. В отличие от своей бывшей, 35-летний Воробьев по-прежнему одинок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Алексей Воробьев до сих пор не женился и не завел детей.