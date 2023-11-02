Все решил психолог: почему Анна Хилькевич развелась с первым мужем

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 23 0

Актриса Хилькевич развелась с первым мужем после терапии у психолога

Все решил психолог: почему Анна Хилькевич развелась с первым мужем

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Знаменитости пришлось пройти через сложные времена.

Актриса Анна Хилькевич счастлива в нынешнем браке — у пары двое детей. Однако такой безоблачной жизнь знаменитости была не всегда.

Ей пришлось пройти через сложные времена, прежде чем она встретила мужа, сообщает издание utro.ru. В ходе одного из недавних интервью Хилькевич вспомнила неудачный брак и раскрыла, почему развелась с первым супругом.

Оказалось, что с Антоном Покрепой актриса рассталась после терапии у семейного психолога. Второй муж знаменитости — бизнесмен Артур Волков.

Их браку уже свыше 11 лет: как говорит звезда, за это время происходило всякое — в том числе и скандалы. Дело в том, что ее «реактивный» характер не раз становился поводом для семейных конфликтов.

Тем не менее, инциденты не доходили до решения развестись. Супругам удавалось каждый раз справиться с кризисом и наладить общение.

«Я реактивная, импульсивная. А теперь мы разговариваем интеллигентно», — подчеркнула артистка.

Они поженились в августе 2015 года. Вскоре у пары родилась дочка Арианна, а через три года — Мария.

Артистка с удовольствием рассказывает о детях и методах воспитания. Так, она призналась, что не рассматривает рукоприкладство как один из инструментов педагогики и материнства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Хилькевич рассказала о ссоре с Ольгой Серябкиной.

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Все решил психолог: почему Анна Хилькевич развелась с первым мужем

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