В Бельгии разрешили хоронить людей вместе с собаками и кошками

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 29 0

Основное условие — питомец должен умереть первым.

В Бельгии разрешили хоронить людей вместе с собаками и кошками

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

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Власти Валлонского региона Бельгии разрешили проводить похороны домашних животных вместе с хозяевами. Основное условие — чтобы питомец умер первым.

«Погребение усопшего и праха животного должны осуществляется одновременно», — цитирует сообщение РИА Новости.

При этом спрос на такого рода похороны в Бельгии растет. В частности, хозяин двух собак по завещанию просил похоронить их вместе с ним, но ветеринар отказался усыплять животных.

Главной целью постановления, как отмечается, и было отрегулировать вопрос так, чтобы запретить убивать питомцев после смерти хозяина ради одновременных похорон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Бельгии произошел громкий скандал — врачи после неудачной эвтаназии могли умертвить пациентку подушкой. Подозрения пали на медиков после осмотра мертвого тела судмедэкспертами.

Так, 36-летняя Алексина Ваттье, которой диагностировали терминальную стадию рака, страдала от невыносимых болей. Женщина решила обратиться к медикам за помощью и избавлением от страданий, ведь в Бельгии разрешен добровольный уход из жизни при помощи эвтаназии.

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