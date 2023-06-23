Фигуристка Александра Трусова выпустила клип на дебютную песню

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 2 190 0

Серебряный призер Олимпийских игр отмечает 19-летие. На день рождения она получила особенный подарок.

Фигуристка Александра Трусова выпустила клип на дебютную песню

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине, прославленная российская фигуристка Александра Трусова попробовала себя в новой сфере — в музыке. Спортсменка получила особенный подарок к своему 19-летию. Продюсер, автор песен и композитор Вадим Антонов презентовал ей сингл, который получил название «Два крыла», и клип.

Как отметил Антонов, создавать музыку с Александрой Трусовой было легко и очень приятно, так как уровень профессионализма девушки одинаков и на льду, и в звукозаписывающей студии. Идея сотрудничества возникла внезапно в ходе работы над другим общим проектом. По словам композитора, Трусова не только великая фигуристка, но и одаренная исполнительница, не боящаяся экспериментов.

«Саша не просто талантливая фигуристка и звезда мирового масштаба в спорте, она просто потрясающе красивой души человек… Я написал Саше песню, снял клип, это стало эксклюзивным подарком к дню рождения для Саши от меня… Что касается песни, то она писалась конкретно для нее с истории, которую я прочитал в ее глазах», — поделился Антонов.

Клип Александры Трусовой на песню «Два крыла» уже доступен на YouTube. Съемки проходили в Москве на Новом Арбате и в комплексе Москва-Сити. В видеоряде также присутствуют кадры выступления фигуристки на одном из ледовых шоу в паре с ее бойфрендом Марком Кондратюком.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезды российского фигурного катания Алена Косторная и Георгий Куница подали заявление в ЗАГС.

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