Неизвестный Пушкин: ТОП-5 фактов о легендарном поэте, которых вы не знали

Александр Сергеевич Пушкин — наше все, как известно. Но тоже вполне себе был когда-то живым человеком, со своими достоинствами и недостатками.

Журналисты решили собрать топ-5 любопытных фактов из биографии великого поэта.

Комплексовал по поводу внешности

Легендарный поэт был достаточно закомплексован — отличался небольшим ростом и не слишком привлекательной внешностью. Но свои комплексы умел, к своей чести, отменно прикрывать.

Например, чтоб казаться повыше, особенно на фоне супруги Натальи Гончаровой, Пушкин носил тот самый знаменитый цилиндр. А некрасивые черты лица ловко завуалировал с помощью бакенбард. В общем- то успехом у женщин пользовался.

Попал в лицей «по блату»

В лицей Пушкин попал «по блату» — в это учебное заведение, основанное министром Михаилом Сперанским, брали только лучших из лучших, умнейших отпрысков топовых семей России той поры.

Александра Сергеевича, особыми ученическими талантами не блиставшего, в лицей пробил его влиятельный дядя Василий Львович Пушкин, лично знавший Сперанского.

Страдал лудоманией

Отличался наш герой и лудоманией — всю жизнь без устали играл в карты. Причем, совершенно не имея на то умения или везения.

Потому едва не проиграл в карты вторую главу Евгения Онегина. И некоторые произведения, такие как шуточную поэму «Граф Нулин», он и вовсе написал за пару суток, лишь бы оплатить карточный долг. В негласный московский список карточных шулеров Пушкин был занесен как «всероссийский денежный банкомет» под номером 36.

Имел склонность к фут-фетишизму

Пушкин явно отличался особой нездоровой любовью к женским ножкам и ступням, этот скабрезный момент здорово сквозит во многих его произведениях. Потому Александра Сергеевича подозревают в такой интересной форме перверсии как фут-фетишизм.

Обожал дуэли

Пушкин всего отличался завидной горячностью, да и вообще непонятно как дожил до возраста в 37 лет при таком количестве вызовов на дуэли.

Только представьте — Александр Сергеевич умудрился за свою короткую жизнь быть замешанным, как минимум, в трех десятках дуэлей. В том числе, минимум на 16 он вызывал оппонентов самолично.

Пушкин еще в шестнадцать лет умудрился кинуть перчатку своему двоюродному дяде Павлу Ганнибалу — не поделили какую-то дамочку. К счастью, противники помирились еще до барьера.

Вообще, Пушкину в поединках редкостно везло. Хотя б тем, что чаще всего очередная дуэль его развивалась по принципу «не состоялась или перенесена». Например, на дуэли с лучшим другом Вильгельмом Кюхельбекером обе стороны просто выстрелили в воздух и тут же радостно обнялись.

В общем, если говорить просто — на дуэли Пушкин вызывать любил. А вот стреляться на оных — нет. Что явно продлило ему жизнь.

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