В Рязани застрелили главу отделения службы судебных приставов

В спальном микрорайоне Рязани убили начальника отделения службы судебных приставов. Сергея Калужского, по предварительным данным, застрелили из автомата Калашникова буквально в нескольких метрах от подъезда собственного дома.

Одна пуля попала в грудь, другая — в голову. Как считают следователи, киллер был в маске. Он скрылся с места преступления. Один из предполагаемых мотивов — профессиональная деятельность Калужского.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности о нападении на Олега Царева— экс-депутата Верховной рады Украины. Известно, что в Ялте задержан соучастник на его покушение.