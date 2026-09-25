«Опорник» ВСУ уничтожен залпом из гаубицы «Мста-Б». Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 65 0

Координаты были получены с помощью беспилотников.

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Антонюк; Минобороны РФ;

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Тема:
Спецоперация

Гаубицы «Мста-Б» поразили опорные пункты и пункт управления БПЛА ВСУ

Расчеты 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты и пункт управления беспилотниками ВСУ в Днепропетровской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Замаскированные в лесополосах позиции и скопление личного состава ВСУ обнаружил расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата. Полученные координаты были переданы на командный пункт.

После получения боевой задачи артиллерийские расчеты 29-й общевойсковой армии нанесли огневое поражение по выявленным целям. В результате взаимодействия операторов дронов и артиллеристов обнаруженные позиции были уничтожены.

Кроме того, огнем гаубиц был поражен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в населенном пункте Коломийцы Днепропетровской области. По данным военных, после уничтожения объекта противник лишился возможности применять ударные дроны на этом участке.

Артиллерийские подразделения продолжают круглосуточное боевое дежурство, обеспечивая поражение целей в режиме реального времени.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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