Умер худрук Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 117 0

Его жизнь оборвалась на 85-м году.

Умер худрук Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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Скончался художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов. Культурному деятелю было 84 года, сообщается на сайте учреждения.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни художественный руководитель Петербургской филармонии Юрий Темирканов», — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства смерти не называются. Также пока нет информации о прощании с Темиркановым.

Юрия Темирканова знают как главного дирижера симфонического оркестра Ленинградской филармониии (1968–1976 года). Позднее он был главным дирижером и художественным руководителем Ленинградского государственного академического театра оперы и балета им. Кирова (ныне Мариинский театр. — Прим. ред.).

С 1988 года Темирканов являлся главным дирижером и худруком академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин умер на 62-м году жизни.

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