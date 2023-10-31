Легенда «стиляг»: умер бывший бас-гитарист группы «Браво»

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 412 0

Умер бывший бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин

Легенда «стиляг»: умер бывший бас-гитарист группы «Браво»

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker / Meinrad Riedo

Читайте нас в: Дзен Новости

Музыкант участвовал в записи двух альбомов и формировании уникального имиджа группы.

Бывший бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин умер на 62-м году жизни. Трагическая новость опубликована на официальной странице коллектива в соцсети ВКонтакте. Причина смерти не названа.

Отмечается, что музыкант пришел в группу в сложный период, когда из нее ушла солистка Жанна Агузарова. Лапин участвовал в создании альбомов «Скажем мы друг другу Браво» (1988) и «Стиляги из Москвы» (1990), а также предложил новые идеи, которые были воплощены в имидже и стиле «Браво».

«Он был прекрасным человеком и музыкантом, и мы запомним его таким», — говорится в сообщении.

Музыканты «Браво» выразили соболезнования близким Лапина.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти гитариста британской группы Massive Attack Анджело Брускини после продолжительной борьбы с раком легких.

+8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
92.02
-1.22 97.93
-0.69
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:20
Мишустин заявил о росте ВВП России за девять месяцев 2023 года на 2,8%
0:02
Последние новости: ЦАХАЛ за сутки атаковал более 300 объектов ХАМАС в Газе
23:44
Скоро пополнение: актер Владимир Селиванов с беременной подругой попали на видео
23:26
Легенда «стиляг»: умер бывший бас-гитарист группы «Браво»
23:08
Мусульманский совет США поставил Байдену ультиматум по сектору Газа
22:50
«Россети» профинансировали обслуживание и ремонт электросетей СЗФО

Сейчас читают

Не изменяю: признание жены 78-летнего Петросяна насмешило народ
Начался самый страшный день в году: о чем предупредил священник на Хэллоуин
Политолог: дни Нетаньяху как лидера Израиля сочтены
«Инопланетян призывали прийти»: Наталья Подольская повторяет судьбу Кати Лель?

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд