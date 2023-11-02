«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 7 126 0

Федор Добронравов: «Семья — это маленькая модель нашей страны»

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru

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Образы его героев всегда несут добро, а самое главное — юмор, который дарит веру в будущее. Команда 5-tv.ru встретилась с народным артистом РФ в Ярославле на фестивале «В кругу семьи».

Семья — одна из ключевых ценностей в жизни народного артиста РФ Федора Добронравова. Поэтому не удивительным стал тот факт, что он стал одним из почетных гостей 18-го международного кинофестиваля «В кругу семьи», который в июне 2023 года с успехом прошел в Ярославле.

«Семья — самое святое, самое доброе, самое нежное, самое правильное, самое трепетное, самое неожиданное. Все самое, самое, самое, что первое с человеком происходит — происходит в семье. Первые звуки, первые шаги. Первое все. Первая любовь. Поэтому, конечно, семья — это, как бы банально это ни звучало, основа. Основа всего, что мы… Такая маленькая нашей страны, нашего мира», — признается звезда сериала «Сваты».

Наш разговор получился бесконечно теплым. В интервью автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светлане Шевченко Федор Добронравов рассказал о том, как он относится к европейским ценностям и тем вызовам, который Запад бросает российской культуре, как сохранить семью и традиции в современных реалиях, хотел бы он, чтобы актерская династия продолжалась дальше во внучках, а также о собственном детстве, развитии карьеры в кино, первой профессии и российском кинематографе. 

Подробнее смотрите в видеоверсии интервью, а также в последующих новостях на сайте 5-tv.ru.

Еще больше интервью со звездами в спецпроекте «ОтЛичная жизнь» и в разделе «Интервью» на сайте 5-tv.ru.

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