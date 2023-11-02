Тяжелая судьба: как Елена Захарова потеряла все, чтобы обрести счастье

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 51 0

Елена Захарова двенадцать лет назад потеряла дочь, а сегодня счастлива

Тяжелая судьба: как Елена Захарова потеряла все, чтобы обрести счастье

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Сегодня актрисе исполняется 48 лет.

Звезда сериала «Кадетство» Елена Захарова в своей жизни перенесла страшное горе, однако, несмотря на все ужасы, не сломалась и смогла вновь обрести счастье. В день рождения актрисы вспоминаем ее тяжелую историю.

В 2011 году в жизни Захаровой случилось сначала великая радость, а потом самое большое горе. Она и ее супруг Сергей Мамонтов дождались своего первого ребенка — девочку Анну-Марию. Но радость быстро сменилась горем — всего через восемь месяцев малышка внезапно скончалась от острой менингококковой инфекции. Врачи из частной клиники поставили неправильный диагноз, чем обрекли девочку на смерть. Когда в дом актрисы приехала обычная «скорая», было уже поздно. Анну-Марию не удалось спасти.

Чудовищное горе усугубилось распадом семьи артистки — муж практически сразу же покинул Елену. Свекровь и вовсе обвинила Елену в пиаре на трагедии, хотя информация просочилась в сеть по вине слива больницы в СМИ.

«Мне иногда кажется, что ценой своей жизни Машенька разлучила меня с той семьей. Возможно, если б не ушла она, что-то произошло бы со мной. Я пережила еще один страшный момент: еще до 40 дней мне сказали: „Если хочешь вещи ребенка — забирай, мы квартиру эту будем сдавать“. Я просила подождать, но мне не дали. И после 11-го дня я в стрессе собирала вещи, этого врагу не пожелаешь», — с ужасом вспоминает Захарова.

Справиться с горем актрисе помогла церковь. Беседы с духовными наставниками и молитвы успокоили Елену и дали ей надежду. В 2017 ее молитвы были услышаны — во время гастролей со спектаклем «Мата Хари» артистка узнала, что беременна. Имя своего нового избранника она не раскрыла, как и имя второй дочери.

Долгожданное пополнение в семье словно бы вдохнуло в Захарову вторую жизнь. Елена не выставляет свою семью напоказ, однако судя по ее постам в соцсетях — малышка имеет артистичный характер, очень любит музыку и танцы. Счастливой маме можно только пожелать и дальше наслаждаться радостями семейной жизни.

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