Русская Катрин Денев: судьба звезды фильма «Как закалялась сталь»

Из-за нелепой случайности в молодости Наталья Сайко всю жизнь не могла иметь детей. Успех заслуженной артистки РСФСР сменился затворничеством.

В 1973 году Наталья Сайко впервые сыграла главную роль: это был фильм «Как закалялась сталь». После премьеры актриса проснулась знаменитой, а в ее внешности нашли сходство с Катрин Денев. Но успех Сайко сменился затворничеством. Как сложилась судьба красавицы-актрисы и почему она почти 30 лет не появляется на экранах?

Наталья Сайко провела детство в Таллине, где она родилась в 1948 году. Девочка мечтала стать то медсестрой, то балериной или учительницей. Но однажды приехала в Ленинград на экскурсию и посетила БДТ. И тогда Наташа влюбилась в сцену раз и навсегда.

В 1970 году Сайко окончила Щукинское училище и сразу же пришла работать в Театр на Таганке. Активно сниматься в кино Наталья начала еще в 1968 году, но прославилась на всю страну только в 1973-м, когда на экраны вышел фильм «Как закалялась сталь». Роль Тони Тумановой стала первой главной ролью для нее. На экране она блистательно работала в тандеме с Владимиром Конкиным.

Фильм стал счастливым случаем для Натальи Сайко. Ведь вместо нее главную роль получила Наталья Бондарчук. Актриса даже начала сниматься, но после конфликта с режиссером уехала со съемочной площадки.

После успеха «Как закалялась сталь» Сайко стали называть русской Катрин Денев. Внешнее сходство двух актрис и правда было очевидным. Наталье начали предлагать все больше ролей. Она сыграла в фильмах «Старшина», «Я — актриса» (о судьбе Веры Комиссаржевской), «Противостояние», «Завещание профессора Доуэля».

Наталье Сайко везло в карьере. Ее партнерами по фильмам были Николай Караченцов, Сергей Никоненко, Леонид Филатов. Но в начале 1990-х любимая многими актриса исчезла с экранов. После распада СССР она не смогла найти свое место в кино новой эпохи, осталась только работа в театре. Сайко переживала не лучшие годы, к тому же ее семейное счастье трудно было назвать полноценным.

Впервые актриса вышла замуж совсем юной. Но после семи лет брак распался. В начале 1970-х Наталья связала свою жизнь с Яковом Безродным — администратором и другом Владимира Высоцкого. Они прожили вместе много лет, пока в 2014 году Безродный не ушел из жизни. Их брак омрачало только отсутствие детей.

Из-за переохлаждения, перенесенного в подростковом возрасте после купания в ледяной реке, Наталья не могла иметь детей. Врачи просили не тратить время и подумать об усыновлении ребенка. Но муж настаивал: нужно подождать. Уже в конце жизни он пожалел о том, что отговорил Наталью.

В последние годы Сайко ухаживала за супругом. Из-за этого пришлось оставить театр и справляться с проблемами самой. Актриса даже машину водит самостоятельно.

А если бы ей сейчас предложили роль в кино, 75-летняя актриса ответила бы отказом. И у нее есть на это своя причина. Актриса считает, что не нужно появляться перед камерой, если «еле ходишь». А играть бабушек Наталья Сайко не хотела бы. Лучше остаться в памяти зрителей молодой и красивой.