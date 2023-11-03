За рубежом задержан лидер «азербайджанской мафии», избивавшей петербуржцев: главное

Что известно об этой жуткой истории и что теперь грозит юноше, который до недавнего момента тщательно скрывался от следствия?

В Азербайджане задержали главу банды треш-блогеров, нападавшей на жителей Санкт-Петербурга. 19-летний Турал Мамедов, создавший группировку, чтобы избивать обычных людей, совсем скоро будет экстрадирован в РФ для дальнейшего разбирательства. Что известно об этой истории и какая судьба грозит треш-блогеру — в материале 5-tv.ru.

Что известно о преступной деятельности «азербайджанской мафии»

Треш-блогеры под предводительством Мамедова стали известны благодаря роликам в соцсетях, в которых они нападали на петербуржцев и избивали их. Официально, в деле фигурирует десять участников группировки: пока некоторые из них отдуваются за последствия своих поступков, Мамедов бежал и был объявлен в международный розыск. Теперь стало известно, что идейный вдохновитель сначала был объявлен персоной нон-грата, а позже задержан на своей родине.

На всех кадрах, доказывающих вину Мамедова, видно, как молодой человек в компании своих подельников ведет себя крайне вызывающе. Все это он делал ради эффектной картинки и всеобщего признания. Специально ради ажиотажа Мамедов устраивал дебоши в торговых центрах, провоцировал драки, заставляя дрожать от страха всех непричастных. Когда и этого молодым людям стало мало, они стали нападать на прохожих. Впервые полиция обратила внимание на происходящее еще 15 октября: с тех пор преступления продолжались.

Кого и как отбирали в банду, как сформировался лидер?

Лидер «азербайджанской мафии» Турал Мамедов. Фото: из открытых источников

До того, как засветиться в криминальной хронике, Мамедов был успешным спортсменом и даже выиграл несколько городских чемпионатов по детской борьбе. Окружающие долгое время считали его спокойным и уравновешенным парнем. Все изменилось в момент, когда из-за конфликта с тренером Мамедов вынужден был покинуть спортзал, где занимался много лет. Смена места для тренировок Мамедову не помогла: он стал пропускать занятия, потерял форму.

Уже после начала преступной деятельности, после пяти эпизодов со своим участием, Мамедов, будто чувствуя, какая угроза над ним нависла, уехал на историческую родину. В Россию после этого он уже не вернулся.

Всего в этой истории фигурирует шесть человек: одного за другим полицейские задержали «актеров», операторов и «продюсеров» преступлений, и возбудили в отношении них дело о хулиганстве. Одного из юношей, 18-летнего Сеймура, допросили первым: его подозревали в распространении запрещенных видео. Двоих задержанных арестовали спустя три дня после первого допроса: предполагаемые подельники Мамедова ждали своей участи в СИЗО.

В качестве напарников главарь азербайджанской мафии выбирал тех, с кем был знаком давно и чей характер прекрасно изучил. Случайных людей, как пишут СМИ, в банде просто не было.

Уже позже Мамедов «нанял» знакомую группу, которая была объявлена последователями идеологии Мамедова. В разговоре с оперативниками молодые люди рассказали несколько интересных подробностей, например, что Турал сам просил их присылать видео с избиениями. По всей видимости, особенно он ценил, если они соответствовали определенному критерию: молодые люди уточняют, что били, в основном, русских.

Эффект домино: кого и как своими выходками подставил Турал Мамедов

Помимо товарищей взбалмошного бойца от нападений на жителей Петербурга пострадали многочисленные родственники Мамедова. Отец главаря азербайджанской мафии, 48-летний мужчина, узнав, что вытворял его сын, от переживаний попал в больницу после визита людей в форме. Там он находился под присмотром полиции. Под следствие попали и братья Турала — всех проверяют на предмет укрывательства неуловимого родственника.

Помимо уже упомянутых лиц под пристальное внимание силовиков попали и юные друзья подозреваемого. Минимум трое молодых людей, непричастных к делу, также оказались на грани высылки в Азербайджан: их семьи проверяют на наличие соответствующих разрешений на проживание в России.

Всего в окружении Мамедова нашли порядка 60 человек, чьи нарушения о проживании в РФ подпадают под правила по депортации.

Не единственное преступление главаря «азербайджанской мафии»

Известно, что помимо избиений людей на улицах Петербурга, задержанному Мамедову вменяют статью за клевету. Молодой человек оговорил инспекторов ГИБДД, выложив в начале октября ролик, что он «порешал» все на месте после аварии, чем якобы спас водителя от ответственности. По факту же молодому человеку и близкому другу главаря «азербайджанской мафии», который вез тогда Турала, выписали штраф, который он оплатил.

Реакция диаспоры на преступления Мамедова

Пресс-секретарь Городской общественной организации «Азербайджанская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Рашад Оруджов объяснил журналистам, что найденный и готовящейся к экстрадиции в РФ главарь «азербайджанской мафии» не принимал участие в жизни диаспоры, но это не помешало представителям встретиться с родственниками и пристыдить их за поведение молодого человека.

«Вагиф Мамишев (глава общественной организации — Прим. ред) в жесткой форме осудил его действия, а родители приносили извинения всем жителям нашего города», ― рассказала представитель организации.

Ранее 5-tv.ru писал о других поводах для возбуждения уголовных дел в расследовании преступлений «азербайджанской мафии».