Нижняя планка: в России задумались о введении минимальных цен на пиво и сидр

Инициативу уже поддержал Минпромторг.

На слабоалкогольные напитки могут установить минимальные цены. Инициатива принадлежит депутатам, а Минпромторг ее поддержал.

Как пишут «Известия», нижнюю планку определят для пива, сидра и медовухи. Эксперты считают, что минимальные розничные цены на пиво защитят рынок от некачественной продукции и избавят его от серого импорта.

Кроме того, производители пива будут защищены от демпинга недобросовестных коллег, которые варят пенный напиток не только из хмеля и солода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на водку с 281 до 299 рублей за бутылку 0,5 литра. Цена будет действовать с 1 января 2024-го до конца 2026 года.

Необходимость удорожания водки власти объясняют рядом причин, в числе которых — уровень инфляции, повышение ставки акциза с 613 до 643 рублей за один литр этилового спирта и общий рост затрат на производство спиртного. Предыдущее повышение минимальной розничной цены на водку произошло 1 января 2023 года.