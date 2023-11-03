Путин: попытки посеять семена вражды и ксенофобии обречены на провал

Попытки посеять между гражданами семена вражды, недоверия и ксенофобии обречены на провал, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям Всероссийского форума «Народы России».

Российский лидер отметил, что провокационные действия не смогут сломить россиян.

«Попытки посеять между нами семена вражды, недоверия и ксенофобии, любые провокации и агрессивные действия, направленные против России, обречены на провал. Потому что мы — единый народ, связанный общей историей, братскими узами дружбы и взаимопонимания», — говорится в тексте.

Путин также отметил, что истинное богатство России заключается в многообразии языков, религий и обычаев. В связи с этим власти уделяют огромное внимание сохранению самобытности каждого народа.

«И, конечно, ключевой, судьбоносной задачей было и остается обеспечение межнационального мира и согласия в стране, укрепление нашей культуры, традиционных ценностей», — добавил президент.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам Владимира Путина, россияне разных конфессий — один народ, у них одна родина и общая ответственность за ее благополучие и безопасность.