Как забрать питомца у нерадивого хозяина?

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Пятый канал
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Нередко животные становятся настоящими заложниками тех, кто их когда-то приютил. Питомцев не кормят и жестоко с ними обращаются. Можно ли помочь четвероногим?

Как забрать питомца у нерадивого хозяина?

Фото: 5-tv.ru

Волонтер Катрин Баданова, которая спасла несколько десятков животных, предостерегает: отнимать питомцев у хозяев — незаконно.

«Приходится договариваться, уговаривать, что мы пристроим в лучшие условия, мы подлечим этих животных, простерилизуем, они будут сыты, жить в лучших условиях, чем сейчас», — рассказывает Баданова — «Мы можем, когда, например, происходит какое-то издевательство над животными, то есть именно нарушение законодательства, то мы можем, конечно, привлечь правоохранительные органы».

Фото: 5-tv.ru

Так что ни в коем случае не отнимайте животных у хозяев силой. Также не стоит забирать питомцев из квартир, если владелец не дал на это согласие. Благие цели могут обернуться для вас серьезными проблемами с законом.

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