Броневицкая: у нас отношение к животным напоминает отношение к вещам

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Звезда отечественной эстрады содержит за свой счет два приюта для животных. Удается ли ей находить хозяев для своих подопечных?

Броневицкая: у нас отношение к животным напоминает отношение к вещам

Фото: 5-tv.ru

Илона Броневицкая с детства трепетно относится к братьям нашим меньшим. А во взрослой жизни она решилась взять под свою опеку больше тысячи питомцев! Столько животных обитают в двух ее приютах.

«У нас к животным отношение, оно напоминает отношение к вещам. То есть животное должно быть новое, там брендовое», — негодует певица, размышляя о том, почему люди покупают дорогих питомцев, вместо того, чтобы забрать четвероногого друга из приюта бесплатно. Но, по ее словам, ситуация меняется.

Фото: 5-tv.ru

«Появляются уже те, кто говорят: „А я бы хотела взять домой инвалида, чтобы три ножки было, чтобы две“. Я говорю: „У нас вот живёт такой Бобби, у него нет четырёх ног“. Его взяла чудесная хозяйка и он на четырёх протезах ходит с ней любимой гулять», — рассказывает Илона Александровна.

Таких историй на памяти Броневицкой много. Ей удалось пристроить в новые семьи десятки животных.

«Это говорит о том, что всё-таки что-то хорошее у нас в людях, в сердцах, в душах происходит», — резюмирует звезда.

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