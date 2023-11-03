Интересные факты про пуделя

1. Изначальное предназначение пуделей — охота. Собаки приносили подстреленную дичь. Сейчас эта порода считается декоративной.

2. Шерсть пуделей не линяет, что значительно облегчает уход за такими питомцами.

3. Кинологи не пришли к единому мнению о происхождении этой породы. Одни полагают, что пуделя вывели в Германии, другие –во Франции. Существует также легенда о том, что стрижку «подо льва» придумала маркиза де Помпадур.

Фото: 5-tv.ru

4. Пудели — это одни из самых умных собак. Питомцы прекрасно поддаются дрессировке, их широко используют в цирках. Помимо этого, собаки хорошо справляются и с различными служебными обязанностями.

5. Эти собаки относятся к долгожителям. Как правило, пудели живут больше 15 лет.