Интересные факты про пуделя

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А вы знали, что эта порода является одной из самых умных?

Интересные факты про пуделя

Фото: 5-tv.ru

1. Изначальное предназначение пуделей — охота. Собаки приносили подстреленную дичь. Сейчас эта порода считается декоративной.

2. Шерсть пуделей не линяет, что значительно облегчает уход за такими питомцами.

3. Кинологи не пришли к единому мнению о происхождении этой породы. Одни полагают, что пуделя вывели в Германии, другие –во Франции. Существует также легенда о том, что стрижку «подо льва» придумала маркиза де Помпадур.

Фото: 5-tv.ru

4. Пудели — это одни из самых умных собак. Питомцы прекрасно поддаются дрессировке, их широко используют в цирках. Помимо этого, собаки хорошо справляются и с различными служебными обязанностями.

5. Эти собаки относятся к долгожителям. Как правило, пудели живут больше 15 лет.

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