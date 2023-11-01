Больше никто не уедет: на Украине раскрыли схему побега уклонистов

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Евгения Романова
Евгения Романова 128 0

ГБР Украины ликвидировало беспрецедентную схему выезда уклонистов за границу

Больше никто не уедет: на Украине раскрыли схему побега уклонистов

Фото: www.globallookpress.com / Serhii Hudak

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Сколько украинских военнообязанных успели покинуть Незалежную из-за мобилизации?

Госбюро расследований Украины ликвидировало беспрецедентную схему уклонения военнообязанных от мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба ГБР в Telegram-канале.

«Сотрудники ГБР совместно с Службой безопасности Украины разоблачили и заблокировали масштабную схему уклонения от мобилизации», — говорится в сообщении.

Создали эту схему чиновники девяти военкоматов из Киева и области, руководитель военно-лечебной комиссии из Макаровского района Киевской области и сообщники из других регионов Украины.

Предполагается, что из-за их деятельности страну покинули не менее 100 уклонистов, полностью задокументировано 40 эпизодов получения денег. Украинцам предлагалось покинуть страну за цену, которая варьировалась от шести до десяти тысяч долларов.

Организатором схемы оказался вышедший на пенсию экс-начальник Киевского областного военкомата, сохранивший необходимые связи. Другие участники под его контролем вносили заведомо ложные данные в военно-учетные документы о снятии украинцев с учета. Причиной называлась непригодность по состоянию здоровья.

В основном эти документы были оформлены в одном из районных военкоматов. Тем не менее к схеме были привлечены представители, по меньшей мере, из семи комиссариатов в Киеве и одного — в Закарпатье. Организатору и его шести соучастникам предъявлены обвинения.

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Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Между тем Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

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Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине придумали новую схему мобилизации.

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