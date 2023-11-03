«Для нас это были боги»: Юрий Башмет рассказал, кого считал лидером The Beatles

Российский композитор признался, что полюбил музыку благодаря легендарному коллективу.

The Beatles выпустили новую песню «Now and Then», в основу которой легла домашняя аудиозапись Джона Леннона. Композитор Юрий Башмет считает, что легендарная группа и без новых композиций останется в истории человечества навсегда. Об этом музыкант рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«Это были боги»

Юрий Башмет неоднократно рассказывал, что именно The Beatles повлияли на его творчество. Более того, артист признается, что и музыку он полюбил именно из-за этой группы.

«Это, конечно, „Michelle“, „Yesterday“, это — такие шедевры. Эти их песни — их полюбил весь мир. Именно потому, что они — над этим жанром уже. Если взять, допустим, „Yesterday“, к примеру, и сделать оркестровку для симфонического оркестра, получится невероятно красивая поэма симфоническая. Потому что там основа, конечно, это — мелодия и гармония. И тут уже она над жанром, то есть можно сказать, что классическая музыка и шедевры The Beatles… Это, в общем, можно поставить знак равенства практически. Для нас это были боги, мы ждали каждую следующую их пластинку», — признается музыкант.

Юрий Башмет также признается, что момент, когда The Beatles прекратили свое существование, стал для него по-настоящему переломным.

«Каждый из них — другой»

По словам композитора, что не все участники культового коллектива казались ему одинаково значимыми.

«Должен признаться, что долгое время для меня был лидер, и это — Маккартни. Леннон — я его долгое время воспринимал как второго, важного, но второго. А потом с годами это как-то сбалансировалось у меня», — вспоминает артист.

Сейчас Башмет уверен, что каждый из отдельно взятых музыкантов легендарный группы — это все The Beatles, но каждый привнес свое и нечто особенно.

«Я думаю, они останутся навсегда в истории вообще человечества», — считает музыкант.

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