Археологи доказали, что неандертальцы тушили черепах и жарили кедровые орехи

Итальянские исследователи пришли к выводу, что предки современного человека были не столь примитивными, как считалось ранее.

Неандертальцы имели склонность к художественному творчеству, умели фантазировать, украшая себя и свое жилище, а еще были знатными гурманами. Они не ходили по пещере с куском сырого мяса в руках и без единой мысли в голове. Наоборот, были способны к символическому мышлению, создавали красивые (на свой взгляд) вещи, имели, по мнению ученых, чрезвычайно разнообразный рацион.

К таким выводам пришли итальянские ученые из Трентского университета, которые провели большое исследование кухни и кулинарных привычек неандертальцев. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One. Оказывается, предки современного человека не были настолько примитивными, как о них думают.

«Мы можем с уверенностью сказать, что они обычно ели приготовленную пищу. Эта способность подтверждает, что неандертальцы были такими же умелыми, как и Homo sapiens, жившие тысячелетия спустя», — сказал археолог Диего Анхелуччи.

Изучив артефакты со стоянок неандертальцев в пещере Гурта-де-Оливейра в центральной Португалии, а также «кухни», на которых готовилась пища, эксперты узнали много нового о пращурах. Выяснилось, что они жарили на раскаленных камнях мясо оленей, коз, лошадей, зубров и носорогов, а еще тушили черепах в собственных панцирях. В другой местности, осмотренной учеными, древние люди готовили рыбу, мидий и моллюсков, жарили кедровые орехи.

Проблемой исследования осталась нехватка данных. Специалисты пока не понимают, как неандертальцы разводили огонь. Ни одна гипотеза не имеет веских подтверждений.

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