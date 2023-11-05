По пути Блиновской: как блогер Шабутдинов заработал миллионы на своих бизнес-тренингах

Интернет-знаменитости теперь придется некоторое время провести в СИЗО.

В Москве задержан Аяз Шабутдинов. Каждый пользователь интернета хоть раз, но сталкивался с навязчивой рекламой его образовательных курсов. Аяза в его 32 года называли «отцом-инфоцыганства» в России. Матерью, как мы помним, считали Елену Блиновскую. Ее привлекли за неуплату налогов на сотни миллионов рублей. В отношении Шабутдинова возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

По нашим данным, в основу легло несколько заявлений. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Анны Воропай.

Вот он — закономерный финал инфобизнеса по продаже курсов по успеху. Предприниматель и блогер-миллионник — в Таганском суде. Здесь ему избирают меру пресечения. Свою вину он решил не признавать.

В зал заседания Аяза Шабутдинова завели в наручниках. Посадили в клетку. И зачитали решение: полтора месяца под стражей. Поддержать Шабутдинова не пришел никто из 20 тысяч клиентов, которые сейчас проходят его курсы. А ведь еще в среду он выкладывал для них видео из Австрии. В понедельник — фото из Швейцарии. А на прошлой неделе снимал прогулку по Италии.

В российской столице отдохнувшего Аяза Шабутдинова уже ждали следователи. В его квартире они нашли удостоверение резидента Арабских Эмиратов, паспорт Сент-Люсии. В офисе достали из сейфа толстые пачки пятитысячных купюр. Сверхдоходы он никогда не скрывал.

«Вот я миллиардер, многие из вас знают, что я миллиардер, вот вы сейчас слушаете миллиардера», — говорил блогер.

Деньги бизнес-гуру несли тысячи клиентов. Которые верили, что мотивационные речи Аяза об успехе помогут им уйти с нелюбимой работы. И заработать миллионы. Тем более, что Шабутдинов давал гарантию.

«Люди будут вас фотографировать, жать вам руку и спрашивать, как ты стал миллиардером. И все, что нужно сделать для этого — это просто закрыть глаза. И все деньги, которые к вам приходят — 30% — потратить на рекламу», — говорил блогер.

Посетителям бизнес-семинаров такой простой рецепт рекламы самих себя, что называется, зашел. Послушать Аяза приезжали со всей страны. Таких инфлюенсеров Аяз собирал полные залы. В сети хвастался, как заработал на обучении молодых и «зеленых» целый миллиард. И это в 30 лет.

Только в прошлом году, по данным СПАРК, доход компании Like Центр — в ней Шабутдинову принадлежит 82% — превысил миллиард рублей. А чистая прибыль — 737 миллионов. Почти два миллиона, это не считая поездок за границу, Аязу отдала предприниматель Наталья Калистратова. Это интервью с ней мы записывали еще год назад.

«Я в лоб в Иордании задала вопрос. Ты знаешь про таможенно-логистический бизнес что-нибудь? Он мне ответил прям в лицо: „Нет, не знаю“. То есть он, уже когда ты оплатил, уже поздно, он уже может тебе говорить все, что угодно», — говорила бывшая участница образовательного курса.

Наталья пыталась вернуть деньги — безуспешно. Бывшую ученицу и раньше не пускали дальше проходной. Ближайший соратник Шабутдинова, который на этих кадрах обещает ей решить все вопросы, сейчас подался в бега. И оттуда поддерживает друга.

По заявлению Калистратовой на Аяза Шабутдинова возбудили уголовное дело. В пятницу Наталья отнесла документы в суд.

«Аяз мне должен. А там — по желанию. Если он сядет, то для меня это будет самая великая награда», — отметила Наталья.

По версии следователей, используя агрессивный маркетинг, Аяз Шабутдинов набирал учеников и обучал их бизнесу, который якобы приносит сверхдоходы. Вот только семинары коуча почему-то напоминали сеанс массового самовнушения.

«Любые эти инфоцыганские курсы — это тоталитарное и деструктивная секта. Учеников убеждают, используя саентологию, гипноз. Убеждают в том, что Шабутдинов или Блиновская — это Бог, богиня», — говорит предприниматель, разоблачитель инфоцыган Анатолий Ковалев.

Когда известно о возбуждение уголовного дела о мошенничестве, в полицию стали писать заявления и другие клиенты продавцов банальностей. По оценкам экспертов, рынок онлайн курсов может достигать 100 миллиардов рублей. Только бизнесу учат порядка 500 тысяч специалистов. В Госдуме даже предложили поставить их на учет.

«Речь идет о неком лицензирование, чтобы ту информацию и те курсы, которые они продают у себя в интернете, эти курсы соответствовали каким-то государственным стандартам», — сказал депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

Вот только стандарты эти уже есть. И компания Шабутдинова де-юре их соблюдает. На сайте Like Центр, как положено, лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана департаментом образования и науки города Москвы.

«По сути, там просто идет заявление, подтверждение о наличии образовательной программы и некие технические такие документы — что есть помещение, что есть условия», — говорит юрист Анастасия Белялова.

Для тех, кто не хочет самостоятельно собирать бумаги, есть посредники. За полтора месяца и 90 тысяч они напишут и программу, и подберут фиктивных преподавателей, которых студенты могут никогда и не увидеть.

Инфоцыгане уверены: к ним сложно предъявить претензии. Реально привлечь их получается только за неуплату налогов — как Аль Капоне. А еще Блиновскую и Чекалину.

Вернуть средства пока получилось только у Александра из Читы — для этого ему пришлось дойти до Верховного суда. Курс у Аяза он купил за 250 тысяч.

«Есть много объективных таких причин, может кому-то и нравится что-то, но лично мне не зашло», — говорит Александр.

Остальные горе-предпрениматели, переодевшись в маргиналов, пришли посидеть на бордюре у офиса. Пара устроила перфоманс с тарелкой бутербродов — это все, что им якобы вернули вместо денег.

«Без раздумий купила за 200 курс, потом за полтора миллиона, потом еще за миллион на этой общей такой волне. Мы дом продали и зашли к Аязу», — рассказывает Ирина.

Немного осталось на открытие студии маникюра, не пошло. Решили запустить курсы по бьюти-бизнесу. В общем, делали то, чему научил их Аяз, рассказывали другим, как правильно заработать много денег.

«Отдаешь деньги, зная, что знаний ты там особо не получишь, но получишь большое количество людей, возможностей, которые увеличат доход», — рассказывает покупатель курсов Владимир.

Чтобы попасть в тусовку таких же воротил, Владимир уверяет, что заплатил миллион. У них были собрания, семинары, тренинги. Вдохновляющие речи коучей, мотивирующие выступления спикеров, советы амбассадоров. О том, что красиво жить им никто не запретит. Вот только их гуру — уже не позволят.