Читает Ремарка: блогера Шабутдинова поместили в СИЗО-7 в Москве

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Алексей Панков
Алексей Панков 104 0

Блогера Шабутдинова поместили в СИЗО-7 в Москве

Читает Ремарка: блогера Шабутдинова поместили в СИЗО-7 в Москве

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

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Таганский суд Москвы арестовал его до 16 декабря.

Блогер Аяз Шабутдинов, подозреваемый в мошенничестве, помещен в московское СИЗО-7. Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК (Общественной наблюдательной комиссии) Москвы Алексей Мельников.

По его словам, Шабутдинов находится в четырехместной камере с необходимыми удобствами. Блогер имеет доступ к телевизору, холодильнику, радиоточке и чайнику. Жалоб на условия содержания блогер не высказывал.

«Читает произведения Эриха Марии Ремарка. На вопрос о морально-психологическом состоянии, ответил «Держусь“», — отметил Мельников в своем Telegram-канале.

Таганский суд Москвы арестовал Шабутдинова до 16 декабря. Изначально блогер просил разрешения на время предварительного следствия находиться с семьей. У него есть гражданская семья и двое несовершеннолетних детей.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Аяза Шабутдинова обвиняют в мошенничестве. Известно, что в 2023 году доход блогера составил 300 миллионов рублей.

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